Выявляемость рака груди на ранней стадии выросла в Подмосковье на 18% с января

Жительницам Московской области доступна диагностика заболеваний молочных желез. В регионе злокачественные образования стали чаще выявлять на нулевой стадии, когда клетки еще не проникли в другие ткани.

При ранней диагностике лечение эффективно в 100% случаев.

«Рак груди занимает первое место по распространенности среди онкозаболеваний у женщин. Мы проводим большую работу для того, чтобы болезнь удавалось выявлять как можно раньше. Все женщины старше 40 лет в Подмосковье могут сами записаться на маммографию, если давно не проходили диагностику. Мы регулярно проводим дни открытых дверей в центрах амбулаторной онкопомощи, а учреждения оснащаем современным диагностическим оборудованием», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Выявлялись рака груди на нулевой стадии с начала года увеличилась в Подмосковье на 18%.

Чтобы самостоятельно записаться на маммографию, жительница региона должна быть старше 40 лет и иметь прикрепление к одной из поликлиник Минздрава области. Кроме того, последнее исследование должно быть пройдено более двух лет назад.

Запись доступна на региональном сайте госуслуг в разделе «Здоровье» или по номеру телефона 122.