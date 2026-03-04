Выявлено более 180 нарушений лесного законодательства с начала года

С начала года зафиксировано 186 случаев нарушения лесного законодательства. По этим фактам было составлено 227 протоколов об административных правонарушениях.
Среди нарушений:
- 38 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности;
- 34 протокола за нарушение правил санитарной безопасности в лесах;
- 129 протоколов за самовольное занятие лесных участков;
- 9 протоколов за незаконную рубку лесных насаждений.
Назначено штрафов на общую сумму 12 040,0 тыс. рублей. Фактически взыскано штрафов — 12 916,9 тыс. рублей. Также взыскано в счет возмещения вреда окружающей среде — 2 657,2 тыс. рублей.
Работа по выявлению и пресечению нарушений продолжается.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте