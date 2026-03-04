Выявлено более 180 нарушений лесного законодательства с начала года

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

С начала года зафиксировано 186 случаев нарушения лесного законодательства. По этим фактам было составлено 227 протоколов об административных правонарушениях.

Среди нарушений:

- 38 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности; - 34 протокола за нарушение правил санитарной безопасности в лесах; - 129 протоколов за самовольное занятие лесных участков; - 9 протоколов за незаконную рубку лесных насаждений.

Назначено штрафов на общую сумму 12 040,0 тыс. рублей. Фактически взыскано штрафов — 12 916,9 тыс. рублей. Также взыскано в счет возмещения вреда окружающей среде — 2 657,2 тыс. рублей.

Работа по выявлению и пресечению нарушений продолжается.

