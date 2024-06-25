Выход к городской плотине благоустроят в Волоколамске

Фото: Министерство благоустройства Московской области

Работы по обустройству общественных территорий продолжаются в Волоколамске. Подробнее об обновлении города рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

«Уже в этом году мы планируем завершить масштабные работы по благоустройству двух скверов, а также территории вблизи волоколамского водохранилища», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В сквере у почты появятся две детские площадки, зона для тихого отдыха, событийная зона со сценой и амфитеатром. Здесь же организуют гостевые парковки, предназначенные для временной стоянки легковых автомобилей.

В сквере у школы появятся детская площадка, стол для настольного тенниса, зона со шкафом для бесплатного обмена книгами.

Фото: Министерство благоустройства Московской области
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Фото: Министерство благоустройства Московской области
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Во вторую очередь проекта входит благоустройство территории, ведущей к городской плотине. Когда весь план будет реализован, у пешеходов появится беспрерывная сеть дорожек и тропинок, ведущая к точкам притяжения.

Особое внимание при благоустройстве уделят безбарьерному проходу для инвалидов и мам с колясками. Планируется установка пониженных бордюров и тактильных наземных указателей.

Свободные от охранных зон сетей территории, входящие в план благоустройства, дополнительно озеленят. Высадят ели, липы, клены, рябины и другие деревья, а также кустарники.

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