Выход к городской плотине благоустроят в Волоколамске

Работы по обустройству общественных территорий продолжаются в Волоколамске. Подробнее об обновлении города рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

«Уже в этом году мы планируем завершить масштабные работы по благоустройству двух скверов, а также территории вблизи волоколамского водохранилища», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В сквере у почты появятся две детские площадки, зона для тихого отдыха, событийная зона со сценой и амфитеатром. Здесь же организуют гостевые парковки, предназначенные для временной стоянки легковых автомобилей.

В сквере у школы появятся детская площадка, стол для настольного тенниса, зона со шкафом для бесплатного обмена книгами.