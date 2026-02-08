Выгодные сделки: итоги муниципальных торгов в Подмосковье

В конце прошлого года на муниципальных торгах в Московской области было заключено несколько значимых сделок. Так, в Черноголовке арендовали земельный участок площадью 28 191 кв. м для производственной деятельности. Аренда составила более 16 млн рублей.

В Дубне реализовано три участка: два в собственность общей площадью 6000 кв. м, цена каждого более 17,6 млн рублей, и один арендован площадью 2075 кв. м за 20,1 млн рублей. Эти участки предназначены для строительства жилья.

Также в Егорьевске продали нежилое здание площадью 759,80 кв. м и земельный участок 4500 кв. м за более чем 10,7 млн рублей. В Мытищах выкуплено нежилое помещение площадью 144,50 кв. м за 16,6 млн рублей. В Богородском округе проданы 24 нежилых здания и сооружения общей площадью 8579,20 кв. м в деревне Колонтаево.

Участие в муниципальных торгах имеет ряд преимуществ. Это возможность приобретения недвижимости по привлекательным ценам, прозрачность процесса и удобство участия через онлайн-платформы.

Муниципальные торги — эффективный инструмент для расширения бизнеса, инвестиций в недвижимость и реализации собственных проектов. Граждане и организации получают доступ к ценным активам, способствующим развитию экономики региона и улучшению качества жизни населения.

Для аренды или приобретения муниципальной недвижимости используется единый электронный ресурс (ЕАСУЗ).