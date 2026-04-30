Выездные вакцинации питомцев проведут в 30 округах Подмосковья в мае

С приходом теплой погоды в Подмосковье стартует сезон выездной ветеринарной помощи. В парках и на общественных пространствах начинают работать мобильные пункты.

В мае специалисты Госветслужбы Московской области планируют выезды на 46 площадок в 30 округах региона.

Такой формат позволяет совместить визит к врачу с обычной прогулкой. В мобильных кабинетах можно зарегистрировать животное в региональной базе, установить микрочип с уникальным номером, а также бесплатно привить питомца от бешенства препаратом «Рабикан», а также провести вакцинацию от других инфекций.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили, что регистрация собак с 2023 года стала обязательной. На учет необходимо ставить как щенков после достижения трехмесячного возраста, так и взрослых животных, если процедура ранее не проводилась. Внесение данных в реестр остается бесплатным, тогда как установку чипа оплачивают отдельно.

Регулярная вакцинация — ключевая мера защиты от опасных заболеваний и важное условие безопасности окружающих.

Узнать расписание работы мобильных пунктов и их расположение можно на портале «МОй АПК».

Первые остановки уже известны: 5 мая с 14:00 до 16:00 врачи будут работать возле входа в парк напротив дома № 8 на Парковой улице в Красногорске, 7 мая с 10:00 до 13:00 — в центральном парке Реутова, а 8 мая с 15:00 до 16:00 они будут дежурить в парке культуры и отдыха «Городок» в Рузе.

Акция продлится в течение всего теплого сезона.