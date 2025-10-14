Выездные пункты вакцинации от гриппа продолжат работу в Дубне в октябре

В Дубне продолжают работать медицинские мобильные комплексы, где бесплатно делают прививки от гриппа по полису ОМС. Автомобиль приезжает в оживленные части города и в течение нескольких часов выполняет функции выездного пункта вакцинации.

Эта неделя — в Институтской части города. Ранее медкомплекс уже работал у проходных крупных градообразующих предприятий в Левобережье, чтобы привиться могли сотрудники ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка и Дубненского машиностроительного завода им. Н. П. Федорова. В октябре еще две остановки: на Большой Волге, в сквере за «Терминалом», 24 октября с 14:00 до 17:00 и в левобережной части — на улице Центральной у здания пенсионного фонда 30 октября с 11:30 до 14:00.

Привиться можно без предварительной записи — по пути на работу или в обеденный перерыв — достаточно иметь при себе полис ОМС. Перед введением вакцины врач осмотрит пациента и оценит отсутствие противопоказаний. Используются современные вакцины «Ультрикс Квадри», «Совигрипп» и «Флю‑М».