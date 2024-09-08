Выездные пункты для голосования завершили работу в Подольске

В Подольске прошли выборы депутата 13-го избирательного округа с использованием выездных пунктов для голосования в отдаленных деревнях и поселках. Этот формат оказался особенно удобным для пожилых и маломобильных граждан, которым не нужно было преодолевать большие расстояния, чтобы выразить свою гражданскую позицию.

Выездные пункты для голосования были оборудованы в соответствии с теми же стандартами, что и обычные избирательные участки. Наличие кабинок для голосования и урн обеспечивало конфиденциальность процесса, гарантируя, что жители отдаленных населенных пунктов могли исполнить свое гражданское право без ограничений.

Для пожилых и заболевших избирателей была предусмотрена возможность голосования вне помещения участковой избирательной комиссии. Волонтеры приходили домой, чтобы помочь проголосовать тем, кто не мог посетить избирательный участок. Это обеспечивало участие в выборах не только пожилых, но и маломобильных граждан.

«Высокий уровень организации избирательного процесса и строгое соблюдение законодательных норм способствуют доверию граждан к власти и самим выборам. Оснащение участков современным оборудованием и меры безопасности делают систему проведения выборов надежной. На данный момент и в предыдущие три дня все избирательные участки соответствуют требованиям», — прокомментировала депутат Совета депутатов Яна Гайша.

Напомним, что выборы депутатов органов местного самоуправления прошли в 25 городских округах Московской области, а также состоялись довыборы в трех округах — Наро-Фоминском, Пушкинском и Подольске.

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