Выездные обследования пройдут жители Раменского

Эта инициатива осуществляется при поддержке Министерства здравоохранения Подмосковья, которое подчеркнуло значимость подобного подхода. Согласно утвержденному графику, ближайшие приемы врачей состоятся в трех пунктах медицинского обслуживания.

В субботу, 25 ноября, консультации пройдут в фельдшерско-акушерском пункте села Гжель. Жители имеют возможность проконсультироваться со специалистами без длительных поездок в центральную больницу. 27 ноября медицинский осмотр проведут одновременно в двух лечебных учреждениях: в Игумновском филиале и в Рыболовской амбулатории, расположенной по адресу: улица Сельная, 206.

Запись на прием к врачам осуществляется заблаговременно через участковую службу поликлиники. Пациенты предварительно обращаются к своему лечащему врачу, который составляет расписание консультаций и согласовывает удобное время приема.