Выездные обследования пройдут в селах Раменского

Раменская больница запускает инициативу, направленную на улучшение доступности медицинской помощи для жителей сельских территорий. Врачи больницы проведут серию выездных приемов в рамках программы «Здоровье в село», предоставляя возможность жителям пройти комплексное обследование состояния здоровья непосредственно в своих населенных пунктах.

Специалисты Центра здоровья Раменской районной больницы посетят фельдшерско-акушерские пункты в селах Захарово, Вохринское, Велино и Строкино, предоставляя медицинскую помощь и консультации жителям. График выездных приемов врачей Центра здоровья: 10 июля — Захаровский ФАП, 17 июля — Вохринский ФАП, 24 июля — Велинский ФАП, 31 июля — Строкинский ФАП.

Во время выездных приемов медики проведут широкий спектр обследований, направленных на выявление рисков развития различных заболеваний и оценку общего состояния здоровья пациентов. В перечень доступных услуг входят: проверка уровня сахара в крови, электронное картирование сердца, диагностика внешнего дыхания, измерение сатурации крови, тестирование на витаминно-минеральный баланс, а также скрининг на риски развития остеопороза.

Для записи на прием к специалистам Центра здоровья необходимо заранее обратиться к участковому фельдшеру или терапевту по месту жительства. Они проведут предварительный осмотр и направят на необходимые обследования в рамках выездного приема.