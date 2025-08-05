Выездные обследования пройдут в Раменском

С 7 по 28 августа специалисты Центра здоровья Раменской больницы проведут акцию «Здоровье в село», предлагая широкий спектр диагностических услуг в фельдшерско-акушерских пунктах по месту жительства. Инициатива направлена на повышение доступности медицинской помощи для сельчан, профилактику заболеваний и укрепление здоровья населения.

Мобильная бригада врачей и медицинских работников посетит четыре ФАПа Раменского округа, где все желающие смогут бесплатно пройти комплексную диагностику и получить консультации опытных специалистов.

График работы мобильной бригады: 7 августа: Зюзинский ФАП, 14 августа: Верхне-Мячковский ФАП, 21 августа: Нижне-Мячковский ФАП, 28 августа: Тимонинский ФАП.

В рамках акции «Здоровье в село» пациенты смогут проверить уровень сахара в крови и сатурацию, пройти электронное картирование сердца, сделать спирометрию, узнать витаминно-минеральный статус организма, оценить риски развития остеопороза и атеросклероза, а также посетить тематическое занятие по здоровому образу жизни.

После прохождения обследований пациенты смогут проконсультироваться с врачом, который даст индивидуальные рекомендации по дальнейшему наблюдению или лечению при необходимости. Запись на прием проводится заранее через участкового фельдшера или терапевта по месту жительства.