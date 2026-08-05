Выездные консультации врачей проведут в деревнях Талдома в августе

7 августа с 9:00 до 14:00 дня эндокринолог будет принимать жителей деревни Николо-Кропотки. 10 августа в селе Квашенки в это же время будет работать невролог. 11 августа в деревне Кошелево прием проведет терапевт. 12 августа в поселке Северный будет вести консультации кардиолог. 15 августа с 10:00 до 14:00 на площадке у Дома культуры в деревне Юркино все желающие смогут пройти диспансеризацию.

Для записи на прием и предварительной консультации нужно обратиться к фельдшеру местного фельдшерско-акушерского пункта.

Главный врач больницы Игорь Давронов отметил, что маршруты мобильного комплекса специально выстраивают так, чтобы охватить самые отдаленные территории. Основная задача — снизить транспортный барьер, ведь пожилым людям часто сложно добраться до поликлиники в городе.

«Зачастую человеку, особенно пожилому, сложно добраться до города в поликлинику. Поэтому врачи приезжают к жителям сельской местности практически домой. Благодаря этому с начала года обследование в мобильном комплексе смогли пройти свыше трех тысяч человек», — отметил он.

Выездная работа позволяет сделать медицинскую помощь более доступной для жителей сельских территорий.