Выездные комиссии по ЖКХ и благоустройству прошли в Мытищах

Заместители главы городского округа Мытищи Иван Яськив и Александр Хаюров провели выездную проверку по содержанию территорий города. Вопросы по своевременному благоустройству будут решать с помощью регулярного мониторинга.

Достаточно плотно застроенный 36-й микрорайон города, более известный жителям как «Химгородок», нуждался в модернизации коммуникаций. Практически по всей территории здесь запланировали и начали проводить работы по строительству и замене инженерных сетей. Проблема в том, что после проведенных работ подрядчики не торопились ликвидировать последствия разрушений.

«После проведения работ по обустройству и реконструкции сетей необходимо выполнить полноценные работы по восстановлению благоустройства. На этом участке они не завершены. Сформируем претензионные документы, чтобы потребовать восстановления пешеходных дорожек, озеленения и других элементов благоустройства. По каждому пункту обозначим конкретные сроки», — подчеркнул Иван Яськив.

Комиссия также провела обход дворов 7-го микрорайона между улицами Юбилейной и Летной. Основная причина отставания от сроков выполнения работ — наличие так называемых спорных территорий.

«Содержание придомовых территорий и внутриквартальных подъездов у нас разделено. Часть работ выполнена подрядчиком, часть — наше муниципальное учреждение „Леспаркхоз“, а часть — управляющая компания. Разночтения возникли на данном участке, где сегодня мы закрепили ответственных исполнителей, будем мониторить работу по содержанию пешеходных дорожек, детских площадок, покосу травы. Сроки и задачи обозначены. Выезды на такие проблемные территории будем осуществлять на постоянной основе», — пояснил Александр Хаюров.