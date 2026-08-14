Выездные донорские акции проведут в Истре и Озерах 20 августа

Московский областной центр крови организует 20 августа выездные донорские акции в Истре и Озерах. Принять участие можно без предварительной записи с 09:00 до 12:00.

Пункты сдачи крови будут работать по адресам:

Истра, улица Ленина, дом 12, Молодежный центр;

Озеры, Болотный переулок, дом 4, МАУ ДО ФСН «Озеры».

«Приглашаем вас присоединиться к донорскому движению и подарить надежду на выздоровление пациентам Подмосковья», — отметила исполняющая обязанности заведующего отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Светлана Кошелева.

Стать донором могут совершеннолетние жители, не имеющие медицинских противопоказаний. С собой необходимо взять оригиналы паспорта и СНИЛС, а при отсутствии постоянной регистрации — документ о временной.

После процедуры участникам выплатят 1106 рублей на питание. Им также выдадут справку об освобождении от работы в день донации и предоставят дополнительный оплачиваемый день отдыха.

Перед сдачей крови следует отказаться от жирной, жареной, острой и молочной пищи. Алкоголь нельзя употреблять за 48 часов, аспирин и обезболивающие препараты — за три дня, курить — минимум за один-два часа до процедуры.

Расписание следующих акций опубликовано на портале «Доноры Подмосковья» и в официальном канале центра в «Макс».