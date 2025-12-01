Выездные донорские акции проведут в 8 округах Подмосковья в декабре

Сдать кровь можно будет в утренние часы с 9:00 до 12:00.

Для большинства акций предварительная регистрация не потребуется, однако в некоторых городах она необходима. Так, в Дубне запись по телефону 8(496) 217-04-00 (добавочный 0787) откроется за три дня до мероприятия.

Для участия в акции в Лобне записаться можно будет на специальном сайте, начиная с 1 декабря. В Электростали электронная запись откроется 8 декабря. Информацию о других сообществах для доноров можно найти в официальных источниках.

«Приглашаем вас присоединиться к донорскому движению, поделиться этой информацией с близкими и вместе подарить надежду на выздоровление пациентам Подмосковья. Ваша кровь может стать настоящим спасением для многих людей, нуждающихся в ней», — пояснил заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы центра Никита Митькин.

Донорам положена денежная компенсация на питание в размере 1052 рубля, официальная справка для освобождения от работы в день процедуры, а также дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.

Для того чтобы сдать кровь, необходимо быть совершеннолетним, не иметь медицинских противопоказаний и иметь при себе оригиналы паспорта и СНИЛС. Если постоянной регистрации в паспорте нет, подойдет временная в любом регионе России.