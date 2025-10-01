Выездные донорские акции проведут в 6 округах Подмосковья в октябре

В октябре 2025 года Московский областной центр крови организует серию из семи выездных донорских акций, которые пройдут в шести городах. Специалисты посетят Дубну, Чехов, Раменское, Балашиху, Озеры и Электросталь.

Все желающие смогут сдать кровь в утренние часы — с 9:00 до 12:00 .

Для участия в большинстве акций предварительная регистрация не потребуется.

Записаться на донацию необходимо только в Дубне (по телефону 8(496) 217-04-00, который начнет работать за три дня до даты проведения мероприятия) и Электростали (запись откроется 27 октября на официальном сайте). Следить за актуальными новостями для доноров Электростали также можно в специальном Telegram-чате.

«Приглашаем вас присоединиться к донорскому движению, поделиться этой информацией с близкими и вместе подарить надежду на выздоровление пациентам Подмосковья. Ваша кровь может стать настоящим спасением для многих людей, нуждающихся в ней», — отметил заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы центра Никита Митькин.

Каждый донор получит денежную компенсацию на питание в размере 1052 рубля, а также справку, предоставляющую право на дополнительный оплачиваемый день отдыха.

Чтобы стать донором, необходимо быть совершеннолетним, не иметь медицинских противопоказаний. При себе должны быть оригинал паспорта, СНИЛС, а при отсутствии постоянной прописки — временная регистрация в любом субъекте страны .

Актуальный график выездных мероприятий доступен на портале «Доноры Подмосковья» и в Telegram-канале.