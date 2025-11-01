Выездные донорские акции проведут в 13 округах Подмосковья в ноябре

Мобильные медицинские бригады планируют посетить Дубну, Клин, Электросталь, Королев, Жуковский, Домодедово, Талдом, Коломну, Шатуру, Солнечногорск, Пересвет, Долгопрудный и Можайск.

Кровь будут принимать до полудня.

Для большинства акций предварительная запись не предусмотрена, однако есть исключения.

Записаться на донацию в Дубне и Талдоме можно по телефону 8(496) 217-04-00 (добавочный 0787).

Для жителей Электростали 5 ноября запустят онлайн-запись на акцию, которая состоится 7 ноября. Запись на донацию в Долгопрудном 26 ноября будет доступна с 20 ноября через официальный сайт. Сообщества для доноров доступны по ссылке.

«Приглашаем вас присоединиться к донорскому движению, поделиться этой информацией с близкими и вместе подарить надежду на выздоровление пациентам Подмосковья. Ваша кровь может стать настоящим спасением для многих людей, нуждающихся в ней», — подчеркнул заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы центра Никита Митькин.

Все участники донорских акций получат компенсацию на питание в размере 1052 рублей, а также справку, дающую право на освобождение от работы в день процедуры и предоставление дополнительного оплачиваемого дня отдыха.

Для участия необходимо соответствовать базовым требованиям: достичь совершеннолетия и не иметь медицинских противопоказаний.

При себе у донора должны быть оригинал паспорта, СНИЛС и документ о временной регистрации, если постоянная прописка отсутствует или не совпадает с местом проживания.

Актуальный график выездных мероприятий регулярно публикуют на специализированном портале «Доноры Подмосковья» и в соответствующем Telegram-канале.