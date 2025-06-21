Выездные диспансеризации пройдут в парке имени Толстого в Химках

Акцию «Проверь свое здоровье в парке» запустили в выставочном комплексе «Артишок» в Химках. Гости центральной площадки для прогулок и развлечения в Химках имени Толстого смогут пройти диспансеризацию по воскресеньям с 09:00 до 13:00.

Жители Химок сдадут необходимые анализы. Врачи проверят функции внешнего дыхания, особенности телосложения, определят сердечно-сосудистые риски. Также пациенты пройдут онкоскрининг, измерят артериальное и внутриглазное давление и проконсультируются с терапевтом. При показателях для углубленного обследования жителей направят на дополнительное обследование в поликлинику.

Пройти диспансеризацию сможет каждый желающий, важно при себе иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Предварительно регистрироваться для этого не нужно. Результаты можно будет узнать в личном кабинете на региональном портале «Госуслуг».