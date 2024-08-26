Выездные бригады врачей осмотрели 3 тысячи пациентов Ленинского округа с января

Более трех тысяч жителей отдаленных населенных пунктов Ленинского округа поучаствовали в обследованиях мобильными бригадами врачей. Медики совершили более 60 выездов с начала года.

Сотрудники больницы Видного выполнили 48 выездов для обследований взрослого населения. Еще 21 выезд совершили «детские» специалисты. В августе мобильные бригады работали в поселках Совхоза имени Ленина, Володарского, Измайлово, Развилка, Горки Ленинские, деревне Мисайлово и в микрорайоне Купелинка.

Традиционно в состав бригад вошли офтальмолог, эндокринолог, невролог, оториноларинголог, хирург, кардиолог и ряд других профильных специалистов. Во время обследований врачи могут выявить заболевания и назначить своевременное лечение.

«В состав мобильных бригад входят узкопрофильные специалисты, которые не предусмотрены в штате поселковых амбулаторий и офисов врачей общей практики. Для жителей небольших сел и деревень это удобная возможность попасть к нужному специалисту в шаговой доступности от дома, не выезжая в город», — сказал заместитель главного врача Видновской клинической больницы по амбулаторно-поликлинической помощи Тимур Асанов.

Отметим, что всего мобильные бригады врачей округа обследовали более 3,1 тысячи взрослых и детей в этом году. Для участия в приеме достаточно обратиться к своему участковому терапевту или педиатру.

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