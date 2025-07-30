Выездную вакцинацию животных от бешенства проведут в Балашихе 15 августа

«Территориальное ветеринарное управление № 5» организует 15 августа выездную вакцинацию домашних питомцев в микрорайоне Ольгино в Балашихе. Мероприятие пройдет на Пригородной улице в районе парковой зоны с 11:00 до 13:00.

По словам жительницы Балашихи Анны Поповой, для владельцев питомцев, у которых нет средств и времени посещать коммерческие медицинские центры, эта акция — просто спасение.

«Хорошо, что в нашем городе есть централизованные места, где можно совершенно бесплатно и безопасно привить своего четвероного друга», — отметила Анна Попова.

Вакцинация домашних животных против бешенства является жизненно важной мерой. Это заболевание представляет серьезную угрозу как для питомцев, так и для людей. Для участия в акции хозяева четвероногих должны иметь при себе паспорт владельца и паспорт животного.