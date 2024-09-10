Выездную вакцинацию от гриппа проведут в Коломне с 10 по 13 сентября

Жителей трех сельских населенных пунктов городского округа Коломна вакцинируют от гриппа с 10 по 13 сентября. К ним отправится передвижной медицинский комплекс Коломенской больницы.

Проверить свое здоровье и сделать прививку от гриппа в мобильном медпункте смогут жители деревень Гололобово, Мячково, а также села Сосновка с 10 по 13 сентября.

«График выездов на сентябрь уже сформирован. Они запланированы еженедельно. Анонсируем выезды на сайте Коломенской больницы и в социальных сетях медучреждения», — рассказала заместитель главного врача Коломенской больницы по поликлиническому разделу работы Татьяна Чернышева.

Мобильная бригада примет пациентов деревни Гололобово 10 сентября, в село Сосновку она прибудет 12 сентября и 13 сентября посетит деревню Мячково . Часы работы передвижного пункта — с 9:00 до 12:00. С собой необходимо взять паспорт и полис.

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