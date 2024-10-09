Выездную вакцинацию от гриппа проведут в деревнях Солнечногорска в октябре

Мобильный пункт вакцинации будет работать у фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Никулино и Поярково 10 октября с 10:00 до 14:00. Чтобы сделать прививку, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Перед процедурой врач проведет осмотр, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний. Антитела после вакцинации формируются в течение 8-10 дней, а высокий уровень иммунитета против гриппа типов А и В сохраняется до 12 месяцев.

Также выездную вакцинацию 15 октября проведут в деревне Лыткино у дома № 25, 17 октября в деревне Соколово, 22 и 29 октября в деревне Кривцово на площади у Дома культуры «Истра», 28 октября в деревне Дурыкино у дома № 17С возле строительного предприятия «Витраж». Время работы: с 10:00 до 14:00.

Прививку можно сделать и в Солнечногорской поликлинике по предварительной записи. Для этого необходимо записаться на прием к врачу через портал госуслуг в разделе «Здоровье», инфомат в поликлинике, по номеру телефона 122 или через чат-бот в Telegram.

Кроме того, вакцинация проходит в Солнечногорской детской поликлинике. Чтобы сделать прививку, нужно записаться в кабинет № 212 или к участковому врачу-педиатру. После осмотра ребенка направят в кабинет № 211 на саму вакцинацию. Привиться можно по будням с 08:00 до 18:00.

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