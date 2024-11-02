Выездную вакцинацию от гриппа проведут в Балашихе в ноябре

Медики будут вакцинировать жителей от гриппа. Сделать прививки можно будет в МФЦ в самой Балашихе с 14 по 16 ноября.

Также вакцинация пройдет на железнодорожных станциях Заря — с 21 по 23 ноября, Салтыковская — с 18 по 20 ноября, Никольская — с 11 по 13 ноября, Железнодорожная — 5, 6 и 30 ноября, Купчино — 1, 2 ноября, а также с 25 по 27 ноября, Ольгино — с 7 по 9 ноября.

Кроме того, воспользоваться такой услугой смогут жители микрорайонов Сакраменто 28 ноября и Купавна 29 ноября.

С собой важно взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

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