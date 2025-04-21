Выездную вакцинацию от бешенства проведут в Солнечногорске 26 апреля

Сезон выездных вакцинаций для домашних животных от бешенства стартует в Подмосковье. Мобильные ветеринарные офисы будут работать в населенных пунктах Солнечногорска 26 апреля.

Владельцы смогут бесплатно вакцинировать своих домашних питомцев от бешенства. Также прямо на месте будет доступна регистрация и чипирование с внесением данных в единый региональный реестр — с марта 2025 года данная процедура стала обязательной.

Мобильные ветеринарные офисы приедут поселки Чашниково, Андреевка, Голубое, а также в деревни Ложки, Пешки, Никулино, Замятино, Елизарово, Погорелово и ряд других населенных пунктов. Адреса и время можно узнать на официальном сайте администрации городского округа Солнечногорск.

Получить информацию об актуальных графиках выездной вакцинации на территории муниципалитета можно по телефону Солнечногорской ветеринарной станции: 8 (495) 994-13-50.