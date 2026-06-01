Выездную регистрацию в усадьбе «Мелихово» провели сотрудники ЗАГСа Чехова

Один из самых важных и торжественных дней три пары молодоженов отметили в усадьбе «Мелихово» под Чеховом. Сотрудники ЗАГСа и музея-заповедника организовали для них выездную регистрацию.

Заведующая отделом ЗАГС окружного управления социального развития № 16 Ирина Варфаламеева пояснила: «Церемония проводится в рамках театральной недели „Мелиховская весна“. Такое мероприятие мы проводим впервые. Для молодоженов это необычный опыт, и для нас тоже. Но мы передали молодоженам свои эмоции и пожелания».

Некоторые пары приехали в Мелихово впервые. Например, Алена и Роман Висикайло — из Ростовской области. Алена рассказала: «Вообще собирались в чеховском зале, так как я в командировке. А тут нам повезло — именно в нашу дату это мероприятие. Ощущения супер!» Молодожены из Подольска Виталий Аленин и Ксения Курчавова добавили: «Необычно. Захотелось чего-то прям необычного. Необычный ЗАГС, а непосредственно на свежем воздухе. Очень интересно, очень красочно, площадка очень хорошая».

Помимо торжественной регистрации, для молодоженов провели экскурсию по усадьбе. С напутствиями выступили представители администрации округа Чехов и управления социального развития, а также вручили поздравления и подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Начальник управления социального развития № 16 Ольга Орлова пожелала: «Живите дружно, уступайте друг другу и, как говорила моя прабабушка, дай Бог детей, дай Бог здоровых». Сотрудники музея также подарили сертификаты на программу «Брак: pro et contra». Свадьба в Мелихове получилась не просто росписью, а первой страницей семейной истории, написанной прямо в усадьбе Чехова.