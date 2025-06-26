Выездную регистрацию брака выбрали в июне 150 пар молодоженов в Подольске

Церемонии под открытым небом в Подольске проводят в трех живописных локациях. Самой популярной из них является парк имени Виктора Талалихина.

В июне в городской округе подали заявление на проведение выездной регистрации 150 пар. В первом месяце лета в парке имени Виктора Талалихина оформили отношения более 30 пар молодоженов. Более 20 семей зарегистрировали брак в культурно-просветительском центре «Дубровицы», а еще 10 молодых пар провели свадебную церемонию в универсальном спортивном центре «Юность».

Заключить брак в День семьи, любви и верности, 8 июля, планируют более 10 пар подольчан.

Ранее Министерство социального развития Московской области отметило, что выездная регистрация брака набирает популярность среди пар, которые хотят сделать свой особенный день запоминающимся. Программа «Выбери свою локацию» предлагает альтернативу стандартным загсам, позволяя проводить регистрации в различных знаковых местах региона — от музеев и дворцов культуры до природных объектов.