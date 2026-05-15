Выездную регистрацию брака провели впервые в сезоне в Воскресенске

Первая выездная регистрация брака в этом году прошла 15 мая в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске. Семейный союз заключили Марина и Александр Осиповы.

Заместитель начальника управления соцзащиты Светлана Ратникова в торжественной речи отметила, что символично, что молодые скрепили брачный союз в Международный день семьи. У праздника есть официальный символ — зеленый круг с красным элементом, который напоминает сердце под крышей дома. Это изображение отражает философию праздника: семья, в которой царит любовь и взаимоуважение, является центром общества.

В Министерстве социального развития Московской области отметили, что молодожены выбирают парк Кривякино за его уникальность. Это дворянская усадьба с главным домом, флигелями, старинной липовой аллеей и каскадом прудов.

Церемония в парке пользуется популярностью не только у воскресенцев, но и у будущих новобрачных из Егорьевска, Коломны, Ступино, Бронниц, Раменского, Люберец и Луховиц. Зарегистрировать брак в парке можно с 15 мая по 15 сентября, а в главном доме усадьбы — круглогодично. Заявление подают через портал госуслуг не менее чем за месяц и не более чем за год до планируемой даты.