Выездную площадку для регистрации брака открыли в Лобне

Торжественные церемонии прошли в Центральном парке культуры и отдыха. Необычный свадебный формат выбрали две молодые пары — Ольга и Николай, а также Варвара и Максим.

Молодожены заключили брак в символичную дату — 25.05.25. Площадка для бракосочетания находится в живописном амфитеатре Центрального парка. Она украшена цветами и свечами. Для жениха и невесты организована фотозона.

Новоиспеченных супругов поздравила с важным событием в их жизни глава городского округа Анна Кротова. Она отметила, что благодаря такой площадке официальная церемония приобретает душевность, теплоту и природную красоту.

Всего, в воскресенье, 25 мая, семейный союз в Лобне заключили 18 пар.

Напомним, в Подмосковье открыто более 70 локаций для проведения церемоний выездной регистрации брака — в парках, усадьбах и парк-отелях муниципалитетов. Пары могут подать заявление через портал госуслуг и выбрать понравившуюся площадку.