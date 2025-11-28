Выездную дорогу из Юрлова в Химках достроят к концу года

Выездную дорогу из Юрлова в Химках продолжают строить. Готовность объекта уже достигла 83%. Завершить основные работы планируют к концу 2025 года.

Как рассказали в региональном Минтрансе, дорога соединит Пятницкое шоссе с его будущим дублером.

«Строительные работы на дороге вышли на завершающий этап: на всех участках полностью уложены нижний и основной слои асфальтобетонного покрытия, сейчас ведется подготовка к укладке финального слоя. Параллельно продолжается монтаж наружного освещения», — рассказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Выезд из Юрлова улучшит транспортную доступность прилегающих к Пятницкому шоссе жилых районов и обеспечить удобный путь в сторону Москвы.

Протяженность четырехполосной дороги составит 1,5 километра. В рамках проекта также проведут реконструкцию части участка Пятницкого шоссе протяженностью 700 метров.