Выездную донорскую акцию проведут в конькобежном центре в Коломне 31 июля

Московский областной центр крови проведет в Коломне выездную донорскую акцию в пятницу, 31 июля. Желающие смогут сдать кровь с 9:00 до 12:00 в конькобежном центре «Коломна».

Участие возможно по предварительной регистрации на сайте. Также для доноров работает тематический чат Коломны.

«Крайне важно обеспечивать стабильное поддержание запасов компонентов крови, что возможно только благодаря донорам. Расскажите друзьям и близким и приходите вместе на день донора в Коломне», — отметил заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.

Участникам донации выплатят компенсацию на питание в размере 1106 рублей, предоставят справку об освобождении от работы в день сдачи крови, а также дополнительный оплачиваемый день отдыха. Стать донором могут все желающие старше 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь оригиналы паспорта, СНИЛС, а при отсутствии постоянной регистрации — временную.

Перед процедурой специалисты рекомендуют отказаться от жирной, жареной, острой и молочной пищи, не употреблять алкоголь в течение 48 часов, не принимать аспирин и анальгетики за три дня до донации, а также воздержаться от курения минимум за 1–2 часа до сдачи крови. Следить за расписанием выездных акций можно на портале «Доноры Подмосковья» и в приложении «Макс».