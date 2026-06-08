Выездную диспансеризацию провели в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске

В субботу на территории парка усадьбы Кривякино в Воскресенске провели акцию «Проверь свое здоровье в парке». Мероприятие было организовано для всех желающих старше 18 лет.

В рамках диспансеризации посетители парка смогли пройти скрининг крови на уровень холестерина и сахара, измерить рост, вес и глазное давление. Помимо этого, можно было пройти обследование у терапевта, сделать электрокардиограмму и записаться на флюорографию.

По словам старшей медицинской сестры, за первые полтора часа работы выездной диспансеризации ее посетили 35 воскресенцев. А всего в этот день здоровье проверили более 50 человек.

Следующая диспансеризация в парке усадьбы Кривякино состоится 20 июня. Для того чтобы проверить свое здоровье, необходимо иметь с собой паспорт и медицинский страховой полис. Принять участие могут все желающие старше 18 лет независимо от места регистрации.