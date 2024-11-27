Выездную диспансеризацию провели для жителей Логинова в Павловском Посаде

Еще 14 жителей деревни Логиново прошли выездную диспансеризацию. Они проверили здоровье на первом этапе, в который входят антропометрия, измерение артериального и внутриглазного давления, ЭКГ.

Помимо этого, каждый участник диспансеризации смог поставить прививку от гриппа.

«Выездной формат диспансеризации и профилактического осмотра очень удобен для жителей населенных пунктов. Ведь им больше не нужно ехать в город, и все необходимые процедуры в рамках диспансеризации и профилактического осмотра можно пройти в мобильном ФАПе», — рассказала заместитель главного врача по поликлинической работе Наталья Мищенко.

Жители Павловского Посада смогут пройти диспансеризацию в поликлиниках, амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах. Записаться на прием можно через портал Госуслуг или по телефону 122.

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