Выездную диспансеризацию провели для работников в Богородском округе

В Богородском округе жителям предоставляется возможность пройти профилактическое обследование прямо на рабочих местах. Ногинская больница организовала выездные медосмотры для сотрудников предприятий, обеспечивая доступ к медицинским услугам без необходимости посещать поликлиники.

На днях диспансеризацию прошли работники Окружного управления социальной защиты населения в Ногинске. Они отметили высокую квалификацию медицинских работников и их внимательное отношение. Для удобства обследования был использован новый мобильный маммограф, что позволило женщинам пройти важную процедуру без лишних затрат времени.

Диспансеризация является важным шагом для раннего выявления заболеваний и сохранения здоровья. Для организации выездных мероприятий предприятия могут связаться с управлением по социальным вопросам по телефону: 8 (496) 511-22-10.

Запись на диспансеризацию доступна также через колл-центр Ногинской больницы по номеру: 8 (496) 511-20-30, по телефону 122, через портал Госуслуги и непосредственно в поликлинике.