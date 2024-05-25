Выездную диспансеризацию проведут в парке Кривякино в Воскресенске

Пресс-служба городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба городского округа Воскресенск

С наступлением лета в парке Кривякино возобновилась выездная диспансеризация. Она позволяет жителям городского округа Воскресенск пройти обследование и выявить возможные заболевания на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.

Пройти выездную диспансеризацию в парке Кривякино можно в следующие даты: 08.06.2024; 22.06.2024; 13.07.2024; 27.07.2024; 10.08.2024; 24.08.2024; 07.09.2024.

Время проведения: с 10:00 до 14:00.

«Программа выездной диспансеризации пользуется популярностью у жителей, которые хотят совместить приятную прогулку по парку с заботой о своем здоровье», — отметил глава городского округа Алексей Малкин.

Для прохождения диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС.

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