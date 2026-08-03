Выездную диспансеризацию провели на фестивале «Лето в движении» в Наро-Фоминске

В парке Победы в Наро-Фоминске состоялся фестиваль «Лето в движении», организованный в рамках программы «Активное долголетие». Медицинские работники местной больницы развернули мобильный пункт профилактических осмотров прямо на праздничной площадке.

Порядка 50 человек старшего возраста смогли проверить свое здоровье, не обращаясь в поликлинику.

Врачи предлагали посетителям пройти флюорографию, а также измерить внутриглазное давление с помощью современного диагностического оборудования. Эта процедура позволяет на ранних стадиях выявить риск развития глаукомы — патологии, которая долгое время может протекать без явных симптомов. Кроме того, на площадке работал терапевт: каждый желающий мог измерить артериальное давление, получить консультацию и рекомендации по дальнейшему обследованию в случае обнаружения факторов риска.

Заведующая Наро-Фоминской взрослой поликлиникой Елена Селеткова подчеркнула, что выездные осмотры помогают сделать профилактическую помощь более доступной для жителей.

«Чем раньше выявлены факторы риска или заболевание, тем выше эффективность лечения и тем больше шансов сохранить здоровье и активность на долгие годы», — отметила она.

Наро-Фоминская больница продолжает развивать подобные форматы, чтобы качественная медицинская помощь оставалась доступной для каждого жителя округа.