Выездную администрацию проведут в Старых Химках 12 декабря

Выездная администрация начнет работу в Старых Химках 12 декабря. Представители различных управлений и городских служб ответят на вопросы местных жителей и зафиксируют их предложения по развитию округа.

Профильные специалисты будут принимать обращения с 18:00 до 20:00 по адресу: микрорайон Клязьма-Старбеево, улица Ватутина, дом № 2. Для оформления запроса необходимо иметь при себе паспорт.

В рамках выездной администрации жители Химок смогут получить консультации и задать вопросы по темам ЖКХ, социального обеспечения, здравоохранения, предпринимательства и безопасности. Такой формат работы востребован среди граждан, так как он позволяет оперативно решать актуальные проблемы.

С начала года в различных микрорайонах Химок провели 50 выездных администраций, в ходе которых жители подали более 2,5 тысячи обращений. Большинство вопросов касалось сферы ЖКХ, благоустройства и транспортного обслуживания.