Выездную администрацию для жителей Развилки провели в Ленинском округе

Жители поселка Развилка встретились с представителями властей в формате выездной администрации. Встреча прошла на территории местной школы.

Первый заместитель главы Ленинского округа Владимир Иванов вместе с коллегами из администрации, министерства транспорта Подмосковья, «Мосавтодора», регионального управления автодорог, МЧС, полиции и других ведомств ответил на вопросы жителей.

«Основные темы обсуждения — парковка, благоустройство общественных пространств, законность размещения торговых объектов и своевременный вывоз мусора», — пояснил Владимир Иванов.

Жительница ЖК «Римский» Екатерина Моисеева пожаловалась на постоянные нарушения правил остановки в Проектируемом проезде № 5539. Водители, включая большегрузный транспорт, бросают машины под запрещающими знаками. Из-за ограниченной видимости жители не могут безопасно выехать со двора.

«Проблему решим в ближайшее время. На участке организуют рейды с эвакуацией нарушителей. Водителей привлекут к административной ответственности», — добавил Иванов.

Представители профильных служб пообещали провести проверки по всем обращениям и принять необходимые меры.