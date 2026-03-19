Выездную администрацию для жителей провели в Пушкино

Глава округа Максим Красноцветов встретился с жителями в образовательном комплексе № 11 города Пушкино. К диалогу присоединились профильные специалисты администрации, депутаты и представители ресурсоснабжающих организаций.

Жители пришли на встречу с самыми разными вопросами. Людей волновали темы земельно-имущественных отношений, экологии, ЖКХ, благоустройства и поддержки семей участников специальной военной операции.

Особое внимание уделили коллективной встрече с инициативными жителями. Их беспокоили вопросы в сфере земельно-имущественных отношений. Каждый смог детально обсудить свою ситуацию и получить разъяснения от руководства округа.

«Мы стараемся быть максимально открытыми для людей. Главное — доступность. Любой житель может прийти, задать вопрос лично и не стоять в очередях», — отметил Максим Красноцветов.

Такие встречи помогают решать насущные проблемы быстро и выстраивать честный диалог между обществом и властью. Предварительной записи не требуется, нужно просто прийти и рассказать о своей ситуации.