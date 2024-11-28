Выездной прием жителей Волоколамска прошел во Дворце спорта «Лама»

Администрация Воскресенска провела выездной прием жителей во Дворце спорта «Лама». На вопросы ответили глава округа Наталья Козлова, ее заместители, сотрудники профильных отделов администрации, депутаты, представители коммунальных служб, здравоохранения и образования.

Большая часть вопросов касалась сферы жилищно-коммунального хозяйства, транспортного сообщения, ремонта дорог, благоустройства населенных пунктов.

Жители попросили отремонтировать подъезды и заменить батареи в доме. Управляющие компании выйдут на место, составят акты и примут решения.

Вопрос водоснабжения в частном секторе летом будет взят под особый контроль ресурсоснабжающей организации. Также во время встречи поступили обращения, касающиеся социальных тем. Все они взяты в работу.

Формат выездной администрации позволяет жителям задать вопросы нескольким компетентным специалистам и почти сразу получить ответы и решения. Обращения, который требуют более детального рассмотрения, передают в профильные отделы на контроль.

В конце каждый житель оставил отзыв о работе выездной администрации. Для удобства установили стенд с QR-кодом, перейдя по которому можно оценить качество и написать комментарий.

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