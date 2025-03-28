Выездной прием жителей Новых Химок пройдет 2 апреля в лицее № 12

Жители смогут обратиться к представителям городских служб и управлений, задать интересующие вопросы, получить разъяснения по актуальным темам, а также внести свои предложения по развитию округа. Личный прием специалистов состоится в лицее № 12, где с 18:00 до 20:00 будут работать профильные эксперты, готовые рассмотреть обращения граждан.

В ходе встречи горожане смогут получить подробные консультации по различным направлениям, включая сферу жилищно-коммунального хозяйства, вопросы безопасности, здравоохранения, социальной поддержки, а также предпринимательства. Для удобства и оперативного рассмотрения обращений при себе необходимо иметь паспорт, который позволит корректно оформить запрос.

Формат выездной администрации остается востребованным среди жителей, поскольку дает возможность решать вопросы без длительного ожидания. Кроме того, оставить заявку на ремонт, предложить идеи по благоустройству или выразить мнение можно и в онлайн-формате, воспользовавшись специальной формой по QR-коду.