Выездной прием врачей НИКИ детства прошел в Каширской больнице

Медики из Национального исследовательского клинического института детства провели выездной прием в Каширской больнице. На консультации узких специалистов пригласили 69 юных пациентов. Об этом рассказали в подмосковном Минздраве.

В медчуреждении развернули мобильный диагностический комплекс. На нем можно было провести лабораторные исследования, сделать ЭКГ сердца и оценить функции дыхания.

Детей принимали врачи-эксперты: нефролог, пульмонолог, аллерголог, кардиолог и гастроэнтеролог.

«Каждый ребенок, который пришел на прием, был заранее приглашен в связи с медицинскими показаниями. Подобные мероприятия дают возможность своевременно выявить заболевания и оказать необходимую помощь еще до того, как возникнут серьезные осложнения», — отметила заместитель главврача Каширской больницы Татьяна Пономарева.

После обследований и консультаций 11 ребят отправили в НИКИ для дальнейшего лечения.