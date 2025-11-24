Выездной прием уполномоченного по защите прав предпринимателей прошел в Одинцове

На площадке Общественной приемной исполнительных органов государственной власти Одинцовского городского округа 21 ноября состоялся выездной прием Уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области. Модератором встречи выступила руководитель окружной Общественной приемной Валентина Степанова.

В формате личного приема были рассмотрены актуальные вопросы, с которыми сталкиваются малые компании и самозанятые.

Основными темами обсуждения стали меры поддержки некоммерческих организаций и социального предпринимательства, предстоящие изменения в законодательстве с 2026 года, вопросы кадров и трудоустройства, а также взаимодействие с Межведомственной комиссией по противодействию нелегальной занятости в регионе.

Организация подобных встреч является реальной опорой для малого бизнеса. Личные приемы и круглые столы создают пространство для открытого диалога и совместного поиска путей решения существующих проблем.