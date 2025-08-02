Выездной прием старост населенных пунктов прошел в Дмитрове
В Дмитровском округе работают 57 старост населенных пунктов. Для них организовали выездной прием, чтобы оперативно решить вопросы в области здравоохранения, благоустройства, экологии и энергоснабжения.
Среди пришедших — волонтер, педагог и староста Нина Болдырева. За время ее работы в Кульпине сделали уличное освещение, отремонтировали дорогу и обустроили народные тропы. Сейчас жители ждут газификацию населенного пункта. С этим вопросом Нина Болдырева пришла на выездной прием.
«Газ — это же сказка, поэтому ждем. Очень хорошо будет», — сказала староста деревни Кульпино Нина Болдырева.
На вопросы старост отвечали временно исполняющий полномочия главы Михаил Шувалов, его заместители и руководители организаций.
«Они нам подскажут, что необходимо сделать на сельской территории, и мы будем рады их услышать, рады им помочь. Каждый заместитель сегодня приложит максимум усилий для этого, чтобы этот диалог был выстроен», — сказал советник главы Дмитровского муниципального округа по политическим вопросам Светлана Зосимова.
В ходе выездной администрации люди подняли темы экологии, здравоохранения, благоустройства и энергоснабжения. Григорий Голушенков работает старостой более пяти лет. Он представляет интересы жителей деревни Новлянки. Актуальный вопрос — дорога.
«Дорожное покрытие пыльное. Я приехал на администрацию, чтобы нам помогли покрытие улучшить», — сказал Григорий Голушенков.
Все вопросы, озвученные в ходе выездной администрации, взяты в работу профильными специалистами.