Выездной прием родителей детей-инвалидов прошел в Можайске

Встреча создана для того, чтобы обсудить актуальные вопросы и найти решения для улучшения качества жизни особенных детей. В ходе мероприятия рассмотрели доступность образования и медицинского сопровождения, социальную поддержку и реабилитацию, организацию досуга и летнего отдыха.

На прошлой встрече отец ребенка-инвалида Юрий обратился с просьбой помочь с оформлением путевки в международный детский центр «Артек», так как его ребенок добился весомых результатов в спорте. Сотрудники администрации и социальных служб включились в работу и помогли на каждом этапе. Этим летом Иван отдохнул на солнечном берегу Крыма.

Отмети, Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Можайский» стал организатором выездной встречи.