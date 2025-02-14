Выездной прием прошел для сотрудников санатория Минздрава в Лосино-Петровском

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав провел выездной прием для сотрудников санатория имени Горького Минздрава России. В этом году учреждение отметит 100-летие.

Санаторий — старейшая кардиологическая здравница Московской области, специализирующаяся на санаторно-курортном лечении и реабилитации заболеваний сердечно-сосудистой системы. Сюда приезжают поправлять здоровье пациенты из разных регионов России.

Сергей Джеглав и его заместитель провели выездной прием для сотрудников — это удобная форма общения со всеми службами города и возможность решить проблемы, не покидая рабочего места.

Жители задали вопросы о содержании жилого фонда, работе управляющих компаний и общественного транспорта. Все обращения занесены в протокол и направлены в работу.