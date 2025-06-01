Выездной прием предпринимателей прошел в центральном парке в Лобне

Выездные приемы администрации популярны у жителей Лобни. Недавно встреча прошла в городской поликлинике, а теперь — в парке культуры и отдыха. Представители профильных ведомств ответили на вопросы предпринимателей.

Такой формат позволяет быстро решить вопросы в одном месте без очередей.

«Администрация много времени уделяет взаимодействию с бизнесом. Подтверждение этому — вот такой формат встречи. Выездная администрация с представителями всех служб — это очень удобно и комфортно», — сказал Сергей Колотуша.

Предприниматели пообщались с представителями муниципальной и региональной власти, банкирами и руководителями ресурсоснабжающих организаций. Темы разные — от подключения к инженерным сетям до вопросов налогообложения и поиска квалифицированных кадров.

«Поддержка чувствуется. Очень легко идут на контакт. Спокойно можно обсудить вопрос. Достаточно все легко и просто проходит», — сказала предприниматель Дарина Трудовая.

Особое внимание уделили мерам поддержки малого и среднего бизнеса. В частности — инвестиционному порталу Московской области, где любой предприниматель может получить необходимую информацию в любое время суток. На сайте доступны калькулятор государственных мер поддержки и инвестиционные предложения. Большой интерес у участников вызвали выступления банкиров, которые подробно рассказали о программах льготного кредитования.

«Сразу подошел, спросил — тебе ответили. Это прекрасно. Я получил консультацию, завтра со мной свяжутся и переговорят», — уточнил Игорь Рыльников.