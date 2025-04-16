Выездной прием администрации Воскресенска прошел в Центре социального обслуживания

Представители администрации городского округа встретилась с сотрудниками Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Воскресенский». На встречу пригласили участников клуба «Активное долголетие».

На вопросы ответили глава округа Алексей Малкин, его заместители и профильные специалисты администрации.

«Продолжаем встречи с трудовыми коллективами предприятий и организаций в формате выездной администрации. Сегодня решали вопросы сотрудников Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации „Воскресенский“ и пригласили на встречу участников клуба „Активное долголетие“», — написал на своей странице в телеграм-канале глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Участники выездного приема затронули разные сферы: ремонт подъездов и кровли жилого дома, горячее водоснабжение, капитальные ремонты многоквартирных домов, благоустройство придомовых территорий, состояние дорог и вывоз мусора.

Участники клуба «Активное долголетие» предложили благоустроить территорию, прилегающую к зданию Центра социального обслуживания, и привести в порядок участок лесного массива за улице Победы.

«Этот участок лесопарковой зоны, расположенный между улицами Победы и Дачной, планируем благоустроить в ближайшие два года», — отметил Алексей Малкин.

В рамках выездной администрации рассмотрели и приняли в работу 12 обращений. Некоторые удалось решить на месте. Такой формат позволяет оперативно реагировать на запросы жителей.