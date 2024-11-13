Выездной прием администрации состоялся в поселке Шатурторф

Администрация Шатуры встретилась с жителями в поселке Шатурторф. Теперь в населенном пункте повесят фонарь и запланируют газификацию жилого дома.

На встрече обсудили результаты уже проведенной работы. Так, в поселке открыли после капитального ремонта школу.

Это удалось сделать при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. В следующем году на территории учреждения появится спортивное ядро.

Строить новую котельную начали в сентябре. Работы завершат к концу 2025 года.

Также жители смогли лично обратиться к специалистам по вопросам ЖКХ, благоустройства, переселения из аварийного жилья, выделения земельных участков и другим.

Кроме того, глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий побывал во дворе дома № 8 на Интернациональной улице.

«Во дворе темно — в ближайшее время повесим фонарь на существующую опору. По вопросу асфальтирования подъездного пути поручил блоку благоустройства подготовить предложения. Что же касается газификации дома, проектные работы запланированы на следующий год», — сказал Николай Прилуцкий.

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