Выездной прием администрации Солнечногорска прошел на местном предприятии

Выездной прием администрации прошел на предприятии «Солстек» в Солнечногорске. На встрече рассмотрели и приняли в работу 20 обращений граждан.

«Дорогу от Дубинина до Обухова можно будет продлить до Головкова. Проект есть, документация готова, но пока его нет в госпрограмме. Работаем над тем, чтобы он получил финансирование», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Одной из ключевых тем обсуждения стало строительство объездной дороги «Обход Солнечногорска», которое направлено на снижение транспортной нагрузки на город.

Мероприятие прошло под руководством главы муниципалитета Константина Михалькова. Также на вопросы жителей отвечали руководитель фракции «Единая Россия» Ольга Гончар, профильные заместители главы и начальники управлений администрации округа.

Кроме того, участники встречи обсудили принятие на баланс муниципалитета обелиска «Воинам-стеклозаводчанам», улучшение условий труда, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и другие важные темы.

Выездные приемы администрации проходят в Солнечногорске регулярно. Также все желающие могут записаться на прием главы муниципалитета по телефону: 8 (800) 201-67-47, или по электронной почте: solngor@mosreg.ru.