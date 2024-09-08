Выездной прием администрации Шатуры прошел в селе Кривандино

В городском округе Шатура состоялась выездной прием администрации на предприятии «Оптилон» в селе Кривандино. Этот формат, уже привычный для жителей, на этот раз был организован прямо на рабочем месте, что позволило сотрудникам предприятия задать свои вопросы руководству округа без отрыва от работы.

На встрече присутствовали глава округа Николай Прилуцкий, его заместители, а также представители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Жители имели возможность обратиться с личными вопросами и получить оперативные ответы.

Одним из ключевых вопросов, поднятых на встрече, стал ремонт дороги на центральной улице села. Николай Прилуцкий поручил профильному заместителю выехать на место и подготовить предложения по решению этой проблемы.

Кроме того, депутат Совета депутатов округа Дмитрий Двойнов обратился к главе с просьбой обустроить в селе Вечный огонь. Николай Прилуцкий отметил, что следующий год будет юбилейным и победным, и выразил надежду, что эта инициатива будет реализована.

Все обращения, по которым не удалось принять решения на месте, были взяты в работу под протокол. Жители могут быть уверены, что каждый из них обязательно получит ответ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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