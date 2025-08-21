Выездной прием администрации Серпухова прошел в деревне Жерновка

На вопросы жителей ответили глава городского округа Алексей Шимко, депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова, председатель Совета депутатов Михаил Шульга, народные избранники Николай Пушкин, Диана Алумянц и Игорь Ермаков, а также профильные специалисты и представители подведомственных подразделений. В ходе встречи обсудили жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, безопасность, транспортную доступность, ремонт дорог и земельные отношения в деревне Жерновка.

Жители деревни указали на то, что необходимо привести в порядок колодцы, продолжить газификацию, улучшить дорожное движение и вывоз мусора. Все озвученные проблемы взяли на контроль.

Вопросы в сфере здравоохранения передали главному врачу Серпуховской больницы Петру Латкину.

В выездном приеме также приняли участие руководитель Единого центра поддержки Лидия Халачева и социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Ирина Котова. Они ответили на вопросы участников спецоперации и их семей.

Отметим, следующая выездная встреча для военнослужащих пройдет во Дворце торжеств «Центральный» 3 сентября в 17:00.