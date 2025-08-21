Выездной прием администрации Серпухова прошел в деревне Жерновка

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

На вопросы жителей ответили глава городского округа Алексей Шимко, депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова, председатель Совета депутатов Михаил Шульга, народные избранники Николай Пушкин, Диана Алумянц и Игорь Ермаков, а также профильные специалисты и представители подведомственных подразделений. В ходе встречи обсудили жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, безопасность, транспортную доступность, ремонт дорог и земельные отношения в деревне Жерновка.

Жители деревни указали на то, что необходимо привести в порядок колодцы, продолжить газификацию, улучшить дорожное движение и вывоз мусора. Все озвученные проблемы взяли на контроль.

Вопросы в сфере здравоохранения передали главному врачу Серпуховской больницы Петру Латкину.

В выездном приеме также приняли участие руководитель Единого центра поддержки Лидия Халачева и социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Ирина Котова. Они ответили на вопросы участников спецоперации и их семей.

Отметим, следующая выездная встреча для военнослужащих пройдет во Дворце торжеств «Центральный» 3 сентября в 17:00.

